30 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ «Окончательный список будет опубликован на следующей неделе». Согласно законопроекту, в случае, если в ДТП произошедшем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения человек получит тяжелые травмы, виновник может быть наказан заключением на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет). В случае гибели человека виновник может быть наказан заключением на срок от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее от 2 до 7 лет). В случае гибели двух и более человек, виновник может быть наказан заключением на срок от 8 до 15 лет (ранее от 4 до 9 лет).
Законопроект также предполагает ужесточение наказаний за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, морском, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также в метрополитене.
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