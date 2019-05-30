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Власть     30.05.2019 16:05

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

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Теги:  Госдума  законы  ДТП 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ «Окончательный список будет опубликован на следующей неделе». Согласно законопроекту, в случае, если в ДТП произошедшем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения человек получит тяжелые травмы, виновник может быть наказан заключением на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет). В случае гибели человека виновник может быть наказан заключением на срок от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее от 2 до 7 лет). В случае гибели двух и более человек, виновник может быть наказан заключением на срок от 8 до 15 лет (ранее от 4 до 9 лет).

Законопроект также предполагает ужесточение наказаний за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, морском, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также в метрополитене.


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Теги: 
Госдума  законы  ДТП 

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