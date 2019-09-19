19 сентября, Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, которые устанавливают с 1 января 2020 года акцизы на вейпы и электронные сигареты.



Сейчас в России акциз взимается только с одноразовых электронных сигарет, он составляет 48 рублей за штуку.



С 1 января акциз за все электронные сигареты в России составит 50 рублей за штуку. В 2021 году ставка акциза будет поднята до 52 рублей, с 2022 года – до 54 рублей.