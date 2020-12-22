22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 декабря, приняла закон об установлении единой минимальной цены на табачную продукцию.
Закон вводит понятие единой минимальной цены на табачные изделия и определяет формулу ее расчета.
В настоящее время закон устанавливает минимальную розничную цену, которая устанавливается в размере 75% от максимальной розничной цены. В свою очередь, максимальная розничная цена устанавливается производителем и согласовывается с налоговыми органами. Продажа табачной продукции ниже минимальной и выше максимальной запрещена.
Новый закон устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия, которая рассчитывается исходя из минимальной ставки акциза за 1 тысячу сигарет или папирос, из НДС и повышающего коэффициента 1,4.
Соответственно, исходя из действующей ставки акциза, единая минимальная цена пачки сигарет в 2020 году составила бы 89,75 рубля. Учитывая предстоящее повышение акцизов, в 2021 году единая минимальная цена пачки сигарет составит 107,78 рублей, а в 2022 г. - 111,98 рублей за пачку.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Вся табачная продукция, которая будет произведена или ввезена в страну до этой даты, может продаваться ниже единой минимальной цены.
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