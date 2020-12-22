22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 декабря, приняла закон об установлении единой минимальной цены на табачную продукцию.



Закон вводит понятие единой минимальной цены на табачные изделия и определяет формулу ее расчета.



В настоящее время закон устанавливает минимальную розничную цену, которая устанавливается в размере 75% от максимальной розничной цены. В свою очередь, максимальная розничная цена устанавливается производителем и согласовывается с налоговыми органами. Продажа табачной продукции ниже минимальной и выше максимальной запрещена.



Новый закон устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия, которая рассчитывается исходя из минимальной ставки акциза за 1 тысячу сигарет или папирос, из НДС и повышающего коэффициента 1,4.



Соответственно, исходя из действующей ставки акциза, единая минимальная цена пачки сигарет в 2020 году составила бы 89,75 рубля. Учитывая предстоящее повышение акцизов, в 2021 году единая минимальная цена пачки сигарет составит 107,78 рублей, а в 2022 г. - 111,98 рублей за пачку.



Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Вся табачная продукция, которая будет произведена или ввезена в страну до этой даты, может продаваться ниже единой минимальной цены.