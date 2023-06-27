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Власть
28.06.2023, 08:06
Госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту, необходимо наказать - председатель Госдумы
28 июня — Mossovetinfo.ru — С предложением наказать госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту (24 июня, пр...
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Власть
27.06.2023, 14:34
Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены
27 июня — Mossovetinfo.ru — Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к от...
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Власть
27.06.2023, 09:04
Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд
27 июня — Mossovetinfo.ru — Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих ...