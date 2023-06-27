28 июня — Mossovetinfo.ru — С предложением наказать госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту (24 июня, пр...

27 июня — Mossovetinfo.ru — Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к от...