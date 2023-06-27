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Власть     28.06.2023 08:06

Госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту, необходимо наказать - председатель Госдумы

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Теги:  мятеж попытка улетевшие 24 июня Росавиация Госдума  Володин  Гусев  элита  госслужащие  наказать 

28 июня — Mossovetinfo.ru — С предложением наказать госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту (24 июня, при попытке мятежа - ред.), выступил в ходе пленарного заседания 27 июня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть в том числе и наказуемо», — заявил он.

Володин попросил Председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто из работающих на госслужбе пытался покинуть страну, и предать это гласности.

«Это предательство, и мы должны вещи называть своими именами», — подчеркнул Вячеслав Володин.

По его мнению, народ не должен содержать таких чиновников.

Вячеслав Володин назвал произошедшее 24 июня «маршем тщеславия».

Утром 27 июня, как сообщало ИА МОССОВЕТ, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия —За правду" Дмитрий Гусев разместил в своем Telegram-канале, предложение главе Росавиации "опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа".

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Теги: 
мятеж попытка улетевшие 24 июня Росавиация Госдума  Володин  Гусев  элита  госслужащие  наказать 

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