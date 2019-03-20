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Власть     21.03.2019 10:16

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке

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Теги:  губернаторы  Мурманская область  отставка 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.

На специальном брифинге Ковтун объяснила свое решение тем, что не собирается принимать участие в губернаторских выборах, и считает необходимым обновление в высших эшелонах власти.

Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года по предложению президента Дмитрия Медведева. В 2014 году на прямых губернаторских выборах она набрала 64,69% голосов и продолжила работу на посту губернатора области.


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Теги: 
губернаторы  Мурманская область  отставка 

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