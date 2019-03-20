Другие материалы
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Власть
21.03.2019, 10:16
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке
21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. На специальном брифинге К...
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Власть
20.03.2019, 13:30
Медведев поручил проработать создание правительственного кластера в «Москва-Сити»
20 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 апреля проработать вопрос переезда министерств в новый правительственный кластер, который будет создан в «Москва-Си...
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Власть
20.03.2019, 12:54
Путин назначил Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия
20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия, соответствующий указ опубликован на официальном сайте ...