21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.



На специальном брифинге Ковтун объяснила свое решение тем, что не собирается принимать участие в губернаторских выборах, и считает необходимым обновление в высших эшелонах власти.



Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года по предложению президента Дмитрия Медведева. В 2014 году на прямых губернаторских выборах она набрала 64,69% голосов и продолжила работу на посту губернатора области.