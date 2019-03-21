Другие материалы
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Власть
21.03.2019, 12:08
Путин назначил Чибиса исполняющим обязанности губернатора Мурманской области
21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим губернатора области Андрея Чибиса, соответст...
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Власть
21.03.2019, 11:47
Путин назначил Паслера исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области
21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, соответствующий указ опубликован на официальном сайте К...
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Власть
21.03.2019, 10:51
Губернатор Оренбургской области Берг подал заявление об отставке
21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал президенту России Владимиру Путину прошение о досрочной отставке, сообщается на официальном сайте правительства области. ...