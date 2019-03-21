21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал президенту России Владимиру Путину прошение о досрочной отставке, сообщается на официальном сайте правительства области.



Берг возглавляет Оренбургскую область с 2010 года. На последних губернаторских выборах в 2014 году Юрий Берг набрал 80,28% голосов.



Это уже вторая отставка губернатора в течение дня. Ранее о своем решении досрочно подать в отставку объявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.