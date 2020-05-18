18 мая. Mossovetinfo.ru – 27 российских регионов готовы к постепенному снятию ограничений, заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин.



По словам премьер-министра, в этих регионах коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы, более половины коек, предназначенных для больных коронавирусом, остаются незанятыми, а уровень тестирования на коронавирус стабильно высокий, что позволяет оперативно выявлять новые случаи заражения.



На 18 мая в стране зафиксировано 290 678 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 70 209 человек, умерли – 2 836 человек.