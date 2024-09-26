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Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня в 21%
25 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставк...
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24.10.2024, 15:56
Хуснуллин: модернизация ЖКХ должна стать приоритетом на ближайшие десятилетия для каждого региона
24 октября — Mossovetinfo.ru — В рамках правительственного часа, который прошёл в Государственной Думе 2...
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26.09.2024, 09:43
МВД: Не говорящим по-русски иностранцам с сертификатами будет отказано в получении гражданства РФ
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертиф...