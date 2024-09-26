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Власть     25.10.2024 13:49

Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня в 21%

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Теги:  Россия  ключевая ставка  21%  ЦБ  регулятор 

25 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки на 200 б. п.— с 19% до 21% годовых, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году. Прошлая рекордная ставка — 20% — была установлена в феврале 2022 года.

«Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — отмечается в сообщении ЦБ.

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Теги: 
Россия  ключевая ставка  21%  ЦБ  регулятор 

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