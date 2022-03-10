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Власть     10.03.2022 13:24

Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины

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Теги:  Сергей Лавров  МИД  Украина  переговоры 

10 марта. Mossovetinfo.ru — Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Переговоры Лаврова и Кулебы проходили в турецкой Анталье и продлились полтора часа. Встреча проходила по предложению турецкой стороны. На ней присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Эти контакты должны иметь добавленную стоимость. И что мы исходим из того, что они не будут использоваться, прежде всего, нашими украинскими коллегами, которые подобные вещи регулярно делают, для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций», - сказал Лавров, пресс-конференцию которого показал канал «Россия 24».

«На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», — отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия на встрече в Турции подтвердила, что инициатива, с которой выступила в российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в силе.

«Маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на встрече поднимался вопрос возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Но Россия против встреч ради встреч, на таких переговорах должны быть зафиксированы конкретные договоренности», — подчеркнул Лавров.

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Теги: 
Сергей Лавров  МИД  Украина  переговоры 

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