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08:49 В мире Конгрессмены США одобрили проект закона о запрете на импорт энергетических носителей из России
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20:43 В мире Байден запрещает импорт российской нефти, природного газа и угля в США
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик