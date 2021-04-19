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Власть     19.04.2021 12:59

Льготную ипотеку распространят на строительство частных домов

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  льготная ипотека  жилье  строительство 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Программа льготной ипотеки для молодых семей с детьми будет распространена на строительство жилых домов, заявил на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома», - приводит слова Мишустина официальный сайт Кабмина.

По словам премьер-министра, распространение программы льготной ипотеки на строительство жилых домов, позволит улучшить жилищные условия более чем 20 тысячам семей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что решение о продлении программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля для каждого конкретного региона.

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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  льготная ипотека  жилье  строительство 

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