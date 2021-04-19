Льготную ипотеку распространят на строительство частных домов

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Программа льготной ипотеки для молодых семей с детьми будет распространена на строительство жилых домов, заявил на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.



«Семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома», - приводит слова Мишустина официальный сайт Кабмина.



По словам премьер-министра, распространение программы льготной ипотеки на строительство жилых домов, позволит улучшить жилищные условия более чем 20 тысячам семей.



Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что решение о продлении программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля для каждого конкретного региона.