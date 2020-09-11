11 сентября. Mossovetinfo.ru - Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся в понедельник, 14 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



По словам Пескова, в ходе визита никаких подписаний документов не планируется. Также по итогам встречи не планируется пресс-конференция президентов.



В ответ на вопрос, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко - в Кремле или в резиденции российского президента в Ново-Огарево - Песков пообещал своевременно проинформировать журналистов по этому вопросу.