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Власть     21.09.2021 13:44

Марат Хуснуллин анонсировал реформу ЖКХ

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Теги:  Марат Хуснуллин  ЖКХ  реформа 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Концепцию реформы системы ЖКХ разработают до конца 2021 года, а утвердят в первом квартале 2022 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», - заявил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в рамках реформы системы ЖКХ необходимо решить несколько сопутствующих задач. В частности, необходимо выработать новые подходы к расселению аварийного жилья.

Замглавы правительства подчеркнул, что из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. Поэтому нужно разработать критерии исходя из которых принимать решение о том, какие дома надо сносить, какие можно отремонтировать, а какие - реконструировать.

Также необходимо решить вопрос с инженерными сетями, так как новые дома нельзя подключать к старым, изношенным сетям. При этом, Хуснуллин сообщил, что на модернизацию инфраструктуры денег пока не хватает. При необходимом финансировании более чем в триллион рублей, ежегодно на модернизацию инфраструктуры выделяется 5-10 миллиардов рублей.

Вице-премьер отметил неудовлетворительной финансовое состояние организаций ЖКХ. Оно связано с тем, что сбор денег не стопроцентный, а инвестиционные программы полностью не выполняются.

Со всеми необходимыми мерами по реформе ЖКХ, а также с их источниками финансирования планируется определиться до конца года, за этот же период планируется согласовать все с заинтересованными министерствами.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  ЖКХ  реформа 

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