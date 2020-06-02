2 июня. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне, а первые вакцины появятся в последней декаде июля.



На 2 июня в России выявлен 423 741 случай заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 231 719 человек.