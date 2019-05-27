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Власть     27.05.2019 16:00

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

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Теги:  Дмитрий Медведев  Правительство России  роуминг  мобильная связь 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга в России, об этом сам Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что данное постановление явилось результатом ранее проделанной работы, в том числе изменений в законодательстве, которые отменили внутрисетевой роуминг. Согласно изменениям в законодательстве, внутрисетевой роуминг в России отменяется с 1 июня. Теперь стоимость услуги связи не будет зависеть от региона пребывания. Медведев подчеркнул, что сотовые операторы уже фактически перешли на новый режим работы.

Вице-премьер Максим Акимов в свою очередь сообщил, что Россия интенсифицировала работу по отмене внутрисетевого роуминга в рамках Евразийского экономического союза.



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Теги: 
Дмитрий Медведев  Правительство России  роуминг  мобильная связь 

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