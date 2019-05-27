27 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга в России, об этом сам Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами.



Медведев отметил, что данное постановление явилось результатом ранее проделанной работы, в том числе изменений в законодательстве, которые отменили внутрисетевой роуминг. Согласно изменениям в законодательстве, внутрисетевой роуминг в России отменяется с 1 июня. Теперь стоимость услуги связи не будет зависеть от региона пребывания. Медведев подчеркнул, что сотовые операторы уже фактически перешли на новый режим работы.



Вице-премьер Максим Акимов в свою очередь сообщил, что Россия интенсифицировала работу по отмене внутрисетевого роуминга в рамках Евразийского экономического союза.