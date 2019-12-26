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Власть     26.12.2019 12:52

Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

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Теги:  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  автомобили  регистрация автомобиля 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о новых правилах регистрации автомобилей, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, с 1 января 2020 года регистрацию автомобилей можно будет оформить непосредственно в автосалоне. При наличии специального сотрудника, покупатель в автосалоне может получить свидетельство о регистрации и номерной знак на новый автомобиль. Сотрудник обязан будет осмотреть купленный автомобиль, проверить документы владельца и отправить данные в ГИБДД.

Право регистрировать автомобили получат только те автосалоны, которые включены в государственный реестр МВД.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  Правительство РФ  автомобили  регистрация автомобиля 

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