26 декабря. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о новых правилах регистрации автомобилей, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Согласно постановлению, с 1 января 2020 года регистрацию автомобилей можно будет оформить непосредственно в автосалоне. При наличии специального сотрудника, покупатель в автосалоне может получить свидетельство о регистрации и номерной знак на новый автомобиль. Сотрудник обязан будет осмотреть купленный автомобиль, проверить документы владельца и отправить данные в ГИБДД.



Право регистрировать автомобили получат только те автосалоны, которые включены в государственный реестр МВД.