18 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должность главу управы района Южное Бутово Владимира Фалеева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В распоряжении указано, что Фалеев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.