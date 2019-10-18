18 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должность главу управы района Южное Бутово Владимира Фалеева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В распоряжении указано, что Фалеев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.
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