22 марта. Mossovetinfo.ru – Московское метро из-за коронавируса закрывать не будут, подземка будет работать в любой ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», - сказал Собянин, отметив, что если метро остановить, для полного восстановления его работы понадобится около полугода.
По последним данным, в Москве зарегистрированы 137 случаев заражения коронавирусом. Массовые мероприятия в городе отменены как минимум до 10 апреля. Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.
Кроме того, Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.
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