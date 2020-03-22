22 марта. Mossovetinfo.ru – Московское метро из-за коронавируса закрывать не будут, подземка будет работать в любой ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», - сказал Собянин, отметив, что если метро остановить, для полного восстановления его работы понадобится около полугода.



По последним данным, в Москве зарегистрированы 137 случаев заражения коронавирусом. Массовые мероприятия в городе отменены как минимум до 10 апреля. Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.



Кроме того, Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.