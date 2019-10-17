17 октября. Mossovetinfo.ru – Министерство иностранных дел России намерено направить ноту США в связи с задержанием трех американских дипломатов в Северодвинске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД Евгения Иванова.
Три американских дипломата были задержаны в Северодвинске 16 октября. По данным издания задержаны были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.
В американском посольстве заявили, что дипломаты отправились в согласованную поездку, уведомление о которой было заранее подано в Минобороны. В МИД РФ подтвердили, что уведомление о поездке было подано, однако точкой назначения в ней был указан Архангельск, а не режимный Северодвинск.
Таким образом, американские дипломаты совершили несанкционированный въезд на режимную территорию. Кроме того, сообщается, что в ходе поездки американские дипломаты несколько раз пересаживались с поезда на поезд.
По словам Иванова, несмотря на совершенное нарушение, привлечь задержанных американских дипломатов к ответственности нельзя, так как они обладают дипломатическим иммунитетом. Вместе с тем, Иванов заявил, что «какие-то административные протоколы будут составлены».
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