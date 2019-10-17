Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     17.10.2019 12:48

МИД РФ направит ноту США в связи задержанием американских дипломатов в Северодвинске

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МИД РФ  посольство США  дипломаты  задержание 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Министерство иностранных дел России намерено направить ноту США в связи с задержанием трех американских дипломатов в Северодвинске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД Евгения Иванова.

Три американских дипломата были задержаны в Северодвинске 16 октября. По данным издания задержаны были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.

В американском посольстве заявили, что дипломаты отправились в согласованную поездку, уведомление о которой было заранее подано в Минобороны. В МИД РФ подтвердили, что уведомление о поездке было подано, однако точкой назначения в ней был указан Архангельск, а не режимный Северодвинск.

Таким образом, американские дипломаты совершили несанкционированный въезд на режимную территорию. Кроме того, сообщается, что в ходе поездки американские дипломаты несколько раз пересаживались с поезда на поезд.

По словам Иванова, несмотря на совершенное нарушение, привлечь задержанных американских дипломатов к ответственности нельзя, так как они обладают дипломатическим иммунитетом. Вместе с тем, Иванов заявил, что «какие-то административные протоколы будут составлены».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МИД РФ  посольство США  дипломаты  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

12:48 Власть МИД РФ направит ноту США в связи задержанием американских дипломатов в Северодвинске

11:58 В мире Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты

11:37 Другое Московская скорая помощь стала второй по эффективности среди крупных мегаполисов мира

11:05 Город (Москва и область) Завершено благоустройство улицы Ильинка и прилегающих переулков

10:42 Происшествия Освобожденный из-под стражи участник акции 27 июля в Москве покинул Россию

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru