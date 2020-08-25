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Власть     25.08.2020 10:05

Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

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Теги:  учеба  образование  школы 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебного года на 1 октября, в пресс-службе отметили, что начало учебного года традиционно запланировано на 1 сентября, что позволит сохранить во всех регионах календарный учебный план и единое образовательное пространство.

При это подчеркивается, что учебный процесс будет организован так, чтобы защитить здоровье учеников, учителей и всех, кто связан с учебным процессом. Профильные ведомства дали регионам все необходимые указания, разработанные в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.


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Теги: 
учеба  образование  школы 

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