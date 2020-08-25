25 августа. Mossovetinfo.ru – Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.



Комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебного года на 1 октября, в пресс-службе отметили, что начало учебного года традиционно запланировано на 1 сентября, что позволит сохранить во всех регионах календарный учебный план и единое образовательное пространство.



При это подчеркивается, что учебный процесс будет организован так, чтобы защитить здоровье учеников, учителей и всех, кто связан с учебным процессом. Профильные ведомства дали регионам все необходимые указания, разработанные в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.