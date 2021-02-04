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Власть     04.02.2021 14:39

Минцифры прокомментировало законопроект о рассекречивании геолокации телефонов

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Теги:  Минцифры  мобильная связь  геолокация  законопроекты  комментарий 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Минцифры прокомментировало законопроект о рассекречивании геолокации мобильных телефонов, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В сообщении указано, что в разработанном законопроекте содержится норма о прямом запрете на передачу содержания разговоров абонента или его сообщений без согласия самого абонента или судебного решения. Передаваться могут только данные о местонахождении мобильного телефона и только по мотивированному запросу правоохранительных органов.

Также введено уточнение, что данные о геолокации мобильного устройства могут передаваться по запросу правоохранительным органам только с оборудования операторов связи.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало законопроект, о выведении данных о геолокации мобильного устройства из-под тайны связи.

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Теги: 
Минцифры  мобильная связь  геолокация  законопроекты  комментарий 

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