13 января. Mossovetinfo.ru – Минюст подготовил проект поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», подразумеваюющие включение ведомства в список организаций, имеющих доступ к банковской тайне, сообщают «Известия».
По данным издания, таким образом Минюст намерен более тщательно контролировать деятельность НКО.
Планируется, что на рассмотрение кабмина проект поправок поступит в июне, а в сентябре будет внесен на рассмотрение Госдумы.
В комитете Госдумы по развитию гражданского общества в целом поддерживают предложение Минюста, однако ряд оппозиционных депутатов считает, что включение ведомства в список организаций и лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повышает риск утечек информации о ней, поэтому достаточно того, что ведомство может выяснить такую информацию через суд или прокуратуру.
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