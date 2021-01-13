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Власть     13.01.2021 09:25

Минюст намерен получить доступ к банковской тайне - СМИ

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Теги:  Минюст  законопроекты  банковская тайна 

13 января. Mossovetinfo.ru – Минюст подготовил проект поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», подразумеваюющие включение ведомства в список организаций, имеющих доступ к банковской тайне, сообщают «Известия».

По данным издания, таким образом Минюст намерен более тщательно контролировать деятельность НКО.

Планируется, что на рассмотрение кабмина проект поправок поступит в июне, а в сентябре будет внесен на рассмотрение Госдумы.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества в целом поддерживают предложение Минюста, однако ряд оппозиционных депутатов считает, что включение ведомства в список организаций и лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повышает риск утечек информации о ней, поэтому достаточно того, что ведомство может выяснить такую информацию через суд или прокуратуру.


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Теги: 
Минюст  законопроекты  банковская тайна 

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