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Власть     23.03.2020 16:57

Минюст подготовил поправки в КоАП, касающиеся нарушения карантина

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Теги:  коронавирус  Минюст  карантин  КоАП  поправки 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство юстиции подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях касающиеся нарушения карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Законопроект подготовлен во исполнение перечня поручений направлен на рассмотрение правительства от 15 марта 2020 года. В настоящий момент законопроект направлен на рассмотрение правительства.

В пресс-службе не уточнили какие санкции предлагается применять к наршителям карантина, но подчеркнули, что законопроект направлен на «повышение эффективности превентивной функции» КоАП.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина из-за ситуации с коронавирусом.

В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 72 тысячи человек. Выявлено 438 заболевших.


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Теги: 
коронавирус  Минюст  карантин  КоАП  поправки 

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