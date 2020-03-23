23 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство юстиции подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях касающиеся нарушения карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.



Законопроект подготовлен во исполнение перечня поручений направлен на рассмотрение правительства от 15 марта 2020 года. В настоящий момент законопроект направлен на рассмотрение правительства.



В пресс-службе не уточнили какие санкции предлагается применять к наршителям карантина, но подчеркнули, что законопроект направлен на «повышение эффективности превентивной функции» КоАП.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина из-за ситуации с коронавирусом.



В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 72 тысячи человек. Выявлено 438 заболевших.