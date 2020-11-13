13 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на официальном сайте правительства.



Александр Новак, назначенный на пост вице-премьера 10 ноября, будет курировать работу топливно-энергетического комплекса. Также Новак будет координировать работу Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и «Росатома».



Татьяна Голикова, которая ранее курировала вопросы высшего образования, теперь будет заниматься государственной политикой в сфере культуры.



В свою очередь, вопросы науки и высшего образования переданы под контроль Дмитрия Чернышенко.



Александр Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.



Как указано в сообщении пресс-службы Кабмина, перераспределение обязанностей между вице-премьерами произведено «для оптимизации работы кабинета министров с учётом прошедших изменений состава Правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития».