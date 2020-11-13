13 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на официальном сайте правительства.
Александр Новак, назначенный на пост вице-премьера 10 ноября, будет курировать работу топливно-энергетического комплекса. Также Новак будет координировать работу Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и «Росатома».
Татьяна Голикова, которая ранее курировала вопросы высшего образования, теперь будет заниматься государственной политикой в сфере культуры.
В свою очередь, вопросы науки и высшего образования переданы под контроль Дмитрия Чернышенко.
Александр Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.
Как указано в сообщении пресс-службы Кабмина, перераспределение обязанностей между вице-премьерами произведено «для оптимизации работы кабинета министров с учётом прошедших изменений состава Правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития».
19:39 Власть Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
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