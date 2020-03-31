31 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэрe Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами карантина в Москве с помощью сотовых операторов и портала mos.ru, поручение опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
В том же поручении, Минкомсвязи России, МВД России, Минздраву России, Роспотребнадзору и ФМБА России поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами, вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций и стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, условий нахождения по указанным ими адресам проживания на время проведения карантина. Обеспечить нахождение граждан по указанным адресам необходимо с помощью операторов мобильной связи и сервисов на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Кроме того, Минкомсвязи дано поручение обеспечить запуск и функционирование на ЕГПУ электронной формы, с помощью которой граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций и стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, будут сообщать сведения о себе, в том числе адрес фактического пребывания и планируемый адрес проживания на время изоляции или карантина. Указанные данные должны передаваться в рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса.
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