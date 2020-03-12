12 марта, Mossovetinfo.ru - Московская городская Дума на внеочередном заседании 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ. Внеочередное заседание было назначено вечером 11 марта. Ранее закон о поправке в Конституцию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.



В соответствии с уставом города Москвы, регулирующим «Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции на заседании Думы», - «1. Дума рассматривает проект постановления об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к Конституции на очередном или внеочередном заседании не позднее чем через 30 дней со дня поступления указанного закона Российской Федерации из Совета Федерации.».



Также Уставом города Москвы предусмотрено, что «Постановление об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к Конституции направляется Председателем Думы в Совет Федерации в день его принятия».