Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     12.03.2020 10:11

Мосгордума 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  конституция  конституция РФ  закон о поправке в конституцию  госдума  Мосгордума  законы  МГД 

12 марта, Mossovetinfo.ru - Московская городская Дума на внеочередном заседании 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ. Внеочередное заседание было назначено вечером 11 марта. Ранее закон о поправке в Конституцию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

В соответствии с уставом города Москвы, регулирующим «Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции на заседании Думы», - «1. Дума рассматривает проект постановления об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к Конституции на очередном или внеочередном заседании не позднее чем через 30 дней со дня поступления указанного закона Российской Федерации из Совета Федерации.».

Также Уставом города Москвы предусмотрено, что «Постановление об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к Конституции направляется Председателем Думы в Совет Федерации в день его принятия».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
конституция  конституция РФ  закон о поправке в конституцию  госдума  Мосгордума  законы  МГД 

Возврат к списку

Лента новостей

10:11 Власть Мосгордума 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ

10:09 Происшествия Мужчина до смерти избил свою мать в квартире на северо-западе Москвы

09:52 В России Снижение курса рубля может незначительно сказаться на закупке лекарств - Минздрав

09:44 В мире Предсказавший кризис 2008 года экономист прогнозирует еще более серьезный кризис

09:37 В мире В Италии закроют все бары, рестораны и большинство магазинов

Актуальные материалы

20:24 Власть Россия с 13 марта ограничит авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса

14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru