27 ноября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 27 ноября приняла в целом закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
Проект бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.
Документ предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.
В первом чтении бюджет Москвы был принят 30 октября. Ко второму чтению депутаты подготовили 146 поправок.
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