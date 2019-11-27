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Власть     27.11.2019 16:40

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы

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Теги:  Мосгордума  бюджет Москвы 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 27 ноября приняла в целом закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.

Документ предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.

В первом чтении бюджет Москвы был принят 30 октября. Ко второму чтению депутаты подготовили 146 поправок.


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Теги: 
Мосгордума  бюджет Москвы 

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