7 мая. Mossovetinfo.ru – Москва с 12 мая начинает первый этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.



При этом с 12 мая использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.



Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая.



Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.



Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.