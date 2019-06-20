20 июня. Mossovetinfo.ru – Мусорная реформа должна быть проведена оперативно, ее нельзя оттягивать на 20 лет, заявил в ходе традиционной прямой линии президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что в России долгое время не заботились о переработке мусора, а просто вывозили его на полигоны десятки лет, еще с советских времен. Кроме того, современное российское общество – общество потребления, которое производит много мусора.
По словам президента, в связи с этим необходимо оперативно решать проблему утилизации мусора, на эту тему ведется работа, в том числе с губернаторами. В частности, было принято решение предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках - управляющая компания или региональный оператор.
Ранее сообщалось, что Москва перейдет на раздельный сбор мусора уже с 1 января 2020 года.
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