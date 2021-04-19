МВД России призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях

19 апреля. Mossovetinfo.ru — МВД России на своем официальном сайте опубликовал обращение, в котором призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях.



Отмечается, что в условиях массового скопления людей повышается риск заражения коронавирусом.



В обращении особо подчеркивается необходимость предостеречь от участия в несанкционированных акциях своих несовершеннолетних родственников.