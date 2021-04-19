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Власть     19.04.2021 19:09

МВД России призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях

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Теги:  МВД  несогласованная акция  предупреждение 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — МВД России на своем официальном сайте опубликовал обращение, в котором призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях.

Отмечается, что в условиях массового скопления людей повышается риск заражения коронавирусом.

В обращении особо подчеркивается необходимость предостеречь от участия в несанкционированных акциях своих несовершеннолетних родственников.

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Теги: 
МВД  несогласованная акция  предупреждение 

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