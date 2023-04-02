"На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин

11 апреля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисбалансы на первичном рынке недвижимости страны, поддержать спрос на жилье, - сообщает ИНТЕРФАКС.



"Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы, происходит так называемое "затоваривание", что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать", - сказал Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам в режиме ВКС.



Президент добавил, что нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего - поддержать спрос на жилье.