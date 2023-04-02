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Власть     11.04.2023 17:44

"На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин

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Теги:  Путин  правительство  новостройки  затоваривание  дисбаланс  жилье  спрос 

11 апреля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисбалансы на первичном рынке недвижимости страны, поддержать спрос на жилье, - сообщает ИНТЕРФАКС.

"Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы, происходит так называемое "затоваривание", что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать", - сказал Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам в режиме ВКС.

Президент добавил, что нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего - поддержать спрос на жилье.

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Теги: 
Путин  правительство  новостройки  затоваривание  дисбаланс  жилье  спрос 

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