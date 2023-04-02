Другие материалы
-
Власть
11.04.2023, 17:44
"На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин
11 апреля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисб...
-
Власть
09.04.2023, 14:45
Путин проведет мероприятия в честь Дня космонавтики и посетит пасхальное богослужение - ТВ
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в деловых и торжеств...
-
Власть
02.04.2023, 20:08
Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года
2 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, гово...