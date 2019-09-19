19 сентября, Mossovetinfo.ru – В Москве началось первое заседание Московской городской думы седьмого созыва. Заседание, как и положено по уставу, открыл старейший депутат Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ).
«Я против того, чтобы методы уличной протестной борьбы подменяли парламентскую дискуссию. Искусство политика состоит в том, чтобы искать точки взаимодействия, взаимоприемлемые решения, уметь слушать и уметь убеждать. Какие бы политические взгляды мы не исповедовали, нас объединяет одна цель, одна забота – приложить все силы, все умения для развития и процветания нашего родного города, для благополучия москвичей, для более справедливого устройства нашей жизни», - отметил Губенко.
В ходе заседания депутаты должны выбрать спикера московского парламента, его заместителя, а также представителя Мосгордумы в Совете Федерации.
Выборы в Мосгордуму прошли в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам. Самовыдвиженцы получили в новом составе московского парламента 26 мест, КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места. Избранные депутаты приняли присягу во вторник, 17 сентября.
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