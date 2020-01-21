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Власть     21.01.2020 21:18

Назначение Хуснуллина вице-премьером является оценкой работы стройкомплекса Москвы - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Марат Хуснуллин  Правительство РФ 

21 января. Mossovetinfo.ru – Назначение Марта Хуснуллина вице-премьером российского правительства является оценкой работы стройкомплекса Москвы и высокой оценкой работы самого Хуснуллина, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Собянин также пожелал Хуснуллину успеха на новом месте работы.

Во вторник, 21 января президент России Владимир Путин своими указами назначил новый состав правительства РФ. Занимавший должность заместителя мэра Москвы Марта Хуснуллин назначен вице-премьером российского Кабмина.

Биография Марата Хуснуллина.


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Теги: 
Сергей Собянин  Марат Хуснуллин  Правительство РФ 

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