6 апреля. Mossovetinfo.ru – Принятые в Москве ограничительные меры против распространения коронавируса дают эффект, поэтому нет необходимости вводить в городе пропускной режим, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24».



«Люди стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения вируса, достигнуто без какого-либо введения жестких мер», - заявила Ракова.



В тоже время заммэра отметила, что если поведение людей изменится, то появятся основания для введения более жестких мер и пропускной режим может быть введен.