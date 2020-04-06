6 апреля. Mossovetinfo.ru – Принятые в Москве ограничительные меры против распространения коронавируса дают эффект, поэтому нет необходимости вводить в городе пропускной режим, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24».
«Люди стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения вируса, достигнуто без какого-либо введения жестких мер», - заявила Ракова.
В тоже время заммэра отметила, что если поведение людей изменится, то появятся основания для введения более жестких мер и пропускной режим может быть введен.
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