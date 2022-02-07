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Власть     07.02.2022 13:07

Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг

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Теги:  Мишустин  госуслуги  дети  портал  регистрация 

7 февраля. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление регламентирующее пользование несовершеннолетними гражданами единого портала госуслуг. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 7 февраля. Эта мера упростит доступ школьников к цифровым ресурсам.

Документ будет опубликован, сообщается на сайте Правительства России.

Подростки старше 14 лет, указав свои СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно.

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Теги: 
Мишустин  госуслуги  дети  портал  регистрация 

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