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Власть     27.10.2021 15:50

Объем изъятых из оборота наркотиков в ЦФО в 2021 году вырос вдвое

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Теги:  ЦФО  Патрушев  безопасность  наркотики  Совбез  мигранты 

27 октября. Mossovetinfo.ru - С начала 2021 года, объем наркотических и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в Центральной России составил свыше 6 тонн - вдвое больше, чем показатели минувшего года. Об этом в среду заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по развитию Центрального федерального округа (ЦФО).

"В текущем году в регионах Центрального федерального округа пресечена деятельность по изготовлению наркотиков на 132 подпольных производствах. Из незаконного оборота изъято более 6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, это в два раза больше прошлогодних показателей", - сказал Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Патрушев также отметил, что правоохранители выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков в ЦФО. "Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности", - сообщил секретарь Совета безопасности РФ.

24 сентября 2021 года ИА МОССОВЕТ, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, сообщало, что в ходе ликвидации одного из крупнейших каналов сбыта наркотиков через даркнет (теневой интернет), в Московской области была обнаружена подпольная лаборатория, которая производила до 500 килограммов наркотиков в месяц.

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Теги: 
ЦФО  Патрушев  безопасность  наркотики  Совбез  мигранты 

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