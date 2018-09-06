6 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудник РИА Новости Олег Осипов заменит Наталью Тимакову на посту пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко.



По словам Чуйченко, документы на назначение Осипова уже внесены на подпись к главе Кабмина. Ранее Осипов занимал должность первого заместителя главного редактора агентства RT.



Наталья Тимакова покидает свой пост в связи с переходом на работу во ВЭБ. Она подтвердила, что ведет переговоры о переходе в ВЭБ, однако не сообщила на какую должность собирается перейти.