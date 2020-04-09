9 апреля. Mossovetinfo.ru – Отчет правительства в Госдуме, намеченный на 15 апреля, отложен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.
Новая дата отчета правительства будет определена после того, как стабилизируется ситуация с коронавирусом.
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