9 апреля. Mossovetinfo.ru – Отчет правительства в Госдуме, намеченный на 15 апреля, отложен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.



Новая дата отчета правительства будет определена после того, как стабилизируется ситуация с коронавирусом.