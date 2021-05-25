 
Актуальные темы:
Власть     25.05.2021 15:25

Песков: Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом Ryanair

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Белоруссия  самолет 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair

«Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. И для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров», - приводит слова Пескова РИА Новости.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

Также была задержана российская гражданка Софья Сапега. По словам Пескова, он не знает о каких-либо претензиях белорусских правоохранителей к Сапеге, в связи с чем рассчитывает, что в ближайшее время она будет отпущена.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия всегда оказывает всю необходимую консульскую, правовую и юридическую помощь своим гражданам, которых задерживают за рубежом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Белоруссия  самолет 

Возврат к списку

Лента новостей

15:37 В мире Встреча Путина и Байдена пройдет 15-16 июня - СМИ

15:25 Власть Песков: Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом Ryanair

14:43 Общество ЦИК назвал регионы, где пройдет онлайн-голосование на выборах в ГД

13:21 В России Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

12:49 Общество Против Навального возбудили еще одно уголовное дело - адвокат

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru