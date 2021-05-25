15:37 В мире Встреча Путина и Байдена пройдет 15-16 июня - СМИ
15:25 Власть Песков: Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом Ryanair
14:43 Общество ЦИК назвал регионы, где пройдет онлайн-голосование на выборах в ГД
13:21 В России Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19
12:49 Общество Против Навального возбудили еще одно уголовное дело - адвокат
09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов
09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется