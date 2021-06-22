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Власть     22.06.2021 18:10

Песков: Кремль поддерживает меры Москвы в борьбе с COVID-19

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Кремль поддерживает введенные московскими властями ограничения в рамках борьбы с распространением с коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», - приводит слова Пескова ТАСС.

В Москве в связи со сложной ситуацией с коронавирусом были введены 12 июня были введены дополнительные ограничения. 16 июня Главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на работу кафе и ресторанов.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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