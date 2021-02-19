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Власть     19.02.2021 13:39

Песков объяснил отсутствие у Путина генеральского звания

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  воинские звания 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин носит звание полковника и не получил звание генерала, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин сосредоточен на управлении страной и не является кадровым офицером. При этом, пресс-секретарь заявил, что, по его мнению, президент «наверняка это звание заслужил многократно», однако подчеркнул, что вопрос о званиях не является для Путина приоритетным.

В тоже время Песков затруднился точно ответить находится ли Путин в отставке или в запасе.

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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  воинские звания 

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