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Власть     29.09.2021 13:34

Песков: Путин де-факто выходит из режима самоизоляции

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  самоизоляция 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – С сегодняшнего дня президент России Владимир Путин фактически выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», - приводит слова Пескова ТАСС.

Сегодня днем в Сочи Путин проведет очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также, у Путина запланированы другие мероприятия.

По словам Пескова, и с российской стороны, и со стороны турецкого президента принимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, идет обмен информацией, соблюдаются меры предосторожности.

В середине сентября президент России объявил, что должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  самоизоляция 

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