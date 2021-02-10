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Власть     10.02.2021 14:38

Песков: с избыточной смертностью из-за пандемии сталкиваются все страны мира

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  Дмитрий Песков 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – С избыточной смертностью из-за пандемии коронавируса сталкиваются все страны мира, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это наша суровая реальность, в которой мы живем - я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии. С избыточной смертностью столкнулись все страны мира», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

В тоже время Песков подчеркнул, что в условиях пандемии российская система здравоохранения сработала эффективно и показала высокий мобилизационный потенциал.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  Дмитрий Песков 

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