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Власть     01.10.2021 16:45

Песков: ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в Кремле

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в Кремле.

«Посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что меры по борьбе с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса принимаются «на земле», непосредственно в регионах.

Вместе с тем, Песков отметил, что хотя динамика смертности от коронавируса растет, цифры пока не сопоставимы с показателями прошлой весны, когда в России ввели серьезные ограничения.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в пятницу, что несмотря на сложную ситуацию локдаун в стране вводить не собираются. Ранее Песков также заявил, что на федеральном уровне никаких дополнительных мер принимать пока не планируется, у регионов достаточно полномочий для борьбы с коронавирусом.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России четвертый день подряд растет показатель максимальной суточной смертности от коронавируса.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

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