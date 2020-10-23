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Власть     23.10.2020 13:19

Песков: ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем

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Теги:  коронавирус  Дмитрий Песков 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, но она находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в стране заранее были приняты все необходимые меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии.

Песков также прокомментировал информацию о недостатке в регионах коек и врачей для коронавирусных пациентов. По словам пресс-секретаря, оперативный штаб правительства заранее отладил взаимодействие с регионами, поэтому в случае возникновения каких-то проблем в том или ином регионе, там немедленно принимаются «особенные меры».


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Теги: 
коронавирус  Дмитрий Песков 

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