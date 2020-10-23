23 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, но она находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



Песков отметил, что в стране заранее были приняты все необходимые меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии.



Песков также прокомментировал информацию о недостатке в регионах коек и врачей для коронавирусных пациентов. По словам пресс-секретаря, оперативный штаб правительства заранее отладил взаимодействие с регионами, поэтому в случае возникновения каких-то проблем в том или ином регионе, там немедленно принимаются «особенные меры».