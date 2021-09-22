 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     22.09.2021 14:04

Песков затруднился предположить, сколько ещё Путин пробудет на самоизоляции

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  самоизоляция 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился предположить, сколько еще времени Владимир Путин проведет на самоизоляции, сообщает ТАСС.

«Нет, пока точно вам не могу сказать». - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, сколько времени Путин пробудет на самоизоляции.

При этом, по словам пресс-секретаря, рабочий график российского президента насыщен, самоизоляция не сказывается на интенсивности рабочего графика Путина.

Ранее президент России объявил, что должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.




x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  самоизоляция 

Возврат к списку

Лента новостей

14:04 Власть Песков затруднился предположить, сколько ещё Путин пробудет на самоизоляции

13:16 Общество Синоптики прогнозируют бабе лето в Москве в конце сентября

13:00 В России В России на 19% упал спрос на медицинские маски

12:48 В России Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах РФ - Роспотребнадзор

11:55 Власть Законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты рассмотрят в октябре

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru