26 декабря. Mossovetinfo.ru – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на встрече с журналистами подвел итоги осенней сессии московского парламента, а также рассказал о планах на 2020 год.



За время осенней сессии было проведено 8 заседаний, депутаты приняли 77 документов, в том числе 12 городских законов и 65 постановлений.



Важнейшим из принятых законов Шапошников назвал закон о бюджете Москвы на 2020-2022 годы. Также депутаты утвердили появление в Москве новой льготной категории граждан – детей войны. С 2020 года граждане, попавшие в эту категорию, будут получать ежемесячное пособие на уровне тружеников тыла.



Помимо этого, московский парламент рассмотрел вопросы налоговой политики, организации государственной власти и местного самоуправления, законодательства об административной ответственности, регулирования правоотношений в социальной сфере.



В весеннюю сессию депутаты московского парламента будут заниматься вопросами насущных потребностей горожан: безопасности, здравоохранения, образования, комфортности городской среды. Поставленные вопросы будут обсуждаться на площадке Мосгордумы с жксперами, представителями общественности, органами городской власти. В частности, планируется рассмотреть законодательное регулирование вопроса оборота оружия, решение проблемы незаконного сбыта сильнодействующих лекарств, также планируется внесение изменений в законодательство по борьбе с незаконными свалками.



Кроме того, по словам председателя Мосгордумы на контроле депутатов остаются вопросы реновации, ветхого жилья, бездомных животных, возможности снижения штрафов для автомобилистов, создание образовательной среды на базе детских технопарков.



В заключение Шапошников заявили, что Мосгордума весной станет пионером в России по ряду инициатив, а также отметил, что часть инициатив Мосгордумы в перспективе станет федеральными законами.