10 сентября. Mossovetinfo.ru – Во время несанкционированных акций в Москве, полиция действовала по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Песков отметил, что во время несанкционированных акций было провоцирование несовершеннолетних на незаконные действия и нападения на сотрудников полиции, что карается по закону.



Несанкционированные акции прошли в Москве во воскресенье, 9 сентября. По данным МВД, в них приняли участие около 2 тысяч человек.