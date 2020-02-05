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Власть     05.02.2020 16:49

Путин: нужно работать с гражданами напрямую

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Теги:  Владимир Путин  Правительство РФ  послание  майские указы 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Работа правительства должна быть отлажена таким образом, чтобы все поручения, оглашенные в послании к Федеральному собранию и майские указы, были выполнены в срок и в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

«На это нужно нацелить усилия всего правительства, не делить условно на финансово-экономический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конечный результат», - заявил президент России.

Путин также подчеркнул, что конкретные мероприятия в основном реализуются на региональном и муниципальном уровне, поэтому правительство должно находиться в тесном контакте с региональными чиновниками, а также напрямую работать с гражданами и некоммерческими организациями.


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Теги: 
Владимир Путин  Правительство РФ  послание  майские указы 

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