5 февраля. Mossovetinfo.ru – Работа правительства должна быть отлажена таким образом, чтобы все поручения, оглашенные в послании к Федеральному собранию и майские указы, были выполнены в срок и в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.
«На это нужно нацелить усилия всего правительства, не делить условно на финансово-экономический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конечный результат», - заявил президент России.
Путин также подчеркнул, что конкретные мероприятия в основном реализуются на региональном и муниципальном уровне, поэтому правительство должно находиться в тесном контакте с региональными чиновниками, а также напрямую работать с гражданами и некоммерческими организациями.
17:23 Власть У аптек, завышающих цены, надо отбирать лицензию - Путин
17:10 Город (Москва и область) Запустить поезда по БКЛ планируется через два года
16:49 Власть Путин: нужно работать с гражданами напрямую
15:57 Власть В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
15:10 Город (Москва и область) Среда, 5 февраля стала самым холодным днем в Москве с начала зимы
18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля
22:27 В мире РЖД приостановили сообщение с Китаем из-за короновируса
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию