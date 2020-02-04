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Власть     04.02.2020 16:44

Поправки в Конституцию продиктованы жизнью - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Конституция  поправки 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Предложенные поправки в Конституцию, продиктованы самой жизнью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Вологодской области 4 февраля.

«Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», - заявил Путин.

По словам президента, за время работы на постах президента и премьер-министра он понял, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Кроме того, Путин подчеркнул, что предложенные им поправки не нацелены на продление его полномочий, и напомнил, что он специально предложил вынести вопрос внесения поправок на всенародное голосование. В то же время, выборы главы государства по мнению Путина должны проходить на альтернативной основе.

Президент выразил удовлетворение тем, что предложенные поправки широко обсуждаются в обществе, так как чем больше людей примет участие в этом процессе, тем более народной будет Конституция.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января.


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Теги: 
Владимир Путин  Конституция  поправки 

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