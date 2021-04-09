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Власть
11.04.2021, 14:01
Послание Путина Федеральному Собранию «будет постковидным» - Песков
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Послание Владимира Путина Федеральному собранию «так или иначе будет постковидным». Об этом заявил в эфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Оно так ...
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Власть
09.04.2021, 19:50
Миронов: рост пенсий ниже уровня инфляции - повод для кадровых решений в Правительстве
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Увеличение средней пенсии на три тысячи рублей за пять лет – не достижение, а повод для кадровых решений в Правительстве, поскольку такой рост пенсии едва успевает за офици...
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Власть
09.04.2021, 16:31
Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии
9 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Тем же указом прежни...