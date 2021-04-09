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Власть     11.04.2021 14:01

Послание Путина Федеральному Собранию «будет постковидным» - Песков

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  Песков  Федеральное собрание 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Послание Владимира Путина Федеральному собранию «так или иначе будет постковидным». Об этом заявил в эфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, президент России сам пишет текст послания. «Как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат. По мнению Матвиенко, это будет «послание нового времени».

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  Песков  Федеральное собрание 

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