11 апреля. Mossovetinfo.ru – Послание Владимира Путина Федеральному собранию «так или иначе будет постковидным». Об этом заявил в эфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Оно так ...

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Увеличение средней пенсии на три тысячи рублей за пять лет – не достижение, а повод для кадровых решений в Правительстве, поскольку такой рост пенсии едва успевает за офици...